Sheron Menezzes engravidou no susto e sofreu várias emoções: filho mudou a vida dela

Benjamin nasceu no dia 19 de outubro de 2017, às 23h23 de parto normal, com 3.050Kg e 49cm. "Chegou!!!!! Chegou chegando, e da maneira que eu não planejei... Veio do jeitinho dele, rápido e já com muitas emoções pra contar... Mas muuuitas! Um bebê sem freio mesmo. Não tive tempo nem de pensar e meu coração transbordou... Meu amor veio forte, lindo e saudável!”, postou Sheron no Instagram.