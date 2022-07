Manoel Soares foi pai pela primeira vez aos 22 anos e tem 6 filhos lindos: conheça a família

Do casamento de longa data com Dinorá Rodrigues, o colaborador do "Encontro" teve dois filhos: Ezequiel, de 3 anos, e Izael, de quase 2 anos. No entanto, a família tem outros membros. Leonardo e Miguel, frutos de relacionamentos anteriores do jornalista, além de Vitoria e Alex, que são seus enteados. A mais velha já tem 21 anos.