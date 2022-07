20 ex-estrelas mirins da Disney que já são pais: atriz que fez Lizzie McGuire tem 3 filhos

Conhecida principalmente por seu papel na série "Lizzie McGuire" (2001-2004), Hilary Duff já é mãe de três: Luca, de 9 anos, Banks, 3, e Mae, 1. Seu filho mais velho é fruto do antigo relacionamento com Mike Comrie. Já as duas meninas são frutos do atual casamento da atriz, com o músico Matthew Koma.