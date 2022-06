Esposa de Juliano Cazarré, o Alcides, não assiste a nenhum capítulo de "Pantanal": entenda

O remake de "Pantanal" está fazendo um sucesso estrondoso nas telinhas da Globo, mas, apesar do fenômeno em torno da novela, a esposa de Juliano Cazarré, intérprete do Alcides, deixou claro não ter visto nenhum capítulo para prestigiar o trabalho do ator, já que não é fã de novelas, dando sua opinião sobre o peão com Maria Bruaca (Isabel Teixeira).