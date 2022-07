Eslovênia e Lucas não venceram o BBB22, mas levaram prêmio ainda maior: não se desgrudam

Antes do tão sonhado reencontro fora do BBB22, o "Barão da Piscadinha" preparou uma surpresa para a modelo: quando ela saiu do reality, recebeu presentes do amado no quarto do hotel, um verdadeiro banquete com sushi, batata frita, pudim e vinho, do jeito que ela tinha sonhado. Lucas registrou cada detalhe.