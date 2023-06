Em meio a rumores de término, Mel Maia mostra aliança de namoro com MC Daniel em fotos

Em meio a boatos de que teria terminado o relacionamento de sete meses com o cantor MC Daniel, Mel Maia surpreendeu o público ao surgir com a aliança de compromisso dos dois. Após notícias sobre o possível fim do relacionamento serem veiculadas sem confirmação de nenhum dos dois, ela publicou uma sequência de fotos com o anel no dedo - e fãs do casal ficaram aliviados.