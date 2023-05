Elton John não pretende deixar a herança para os filhos (e motivo faz muito sentido)

Com uma fortuna estimada em mais de R$ 1,2 bilhão acumulada ao longo de seus quase 60 anos de carreira, Elton John já conseguiu comprar mansões, iates, obras de arte, joias e roupas de grifes. Os filhos do cantor até podem tirar proveito da fama e do dinheiro do pai, mas já foram avisados de que não receberão uma grande bolada quando ele morrer.