Elieser e Kamilla do BBB 13 fazem chá revelação diferente e dividem opiniões: vídeo

Juntos desde a 13ª edição do “Big Brother Brasil”, Elieser Ambrosio e Kamilla Salgado estão à espera do segundo filho - e, na metade da gravidez, fizeram um chá revelação diferente. Já cientes de que esperam uma menina, os dois decidiram fazer uma celebração para anunciar o nome da irmã mais nova do pequeno Bento, de 2 anos.