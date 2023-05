Diogo Almeida já foi apontado como namorado de Cissa Guimarães: são grandes amigos

Em recente entrevista ao jornal O Globo, Diogo foi questionado sobre sua relação com Cissa e declarou: "As pessoas colocam como se a gente tivesse namorado, mas não houve namoro. Tenho um grande carinho por ela, nos damos muito bem". O ator disse ainda que, em 2016, ele e a apresentadora se viam com mais frequência, com muito respeito, mas garantiu que "nunca existiu um namoro".