Estado de saúde de Conrado, da dupla com Aleksandro, ainda é grave: cantor segue na UTI

"As imagens não condizem com o momento do acidente, e principalmente, não comprovam a velocidade do veículo no momento e, tão pouco, com o local da colisão. Esses fatos serão esclarecidos pela perícia, já que há uma série de informações contraditórias sendo veiculadas e todos os dados referentes aos vídeos e ao acidente em si estão sendo investigados e periciados. O escritório voltará a se pronunciar sobre o acidente após essa conclusão".