Mansão de Ludmilla tem até boate subterrânea e muito luxo: piscina rouba a cena na área externa

Dona de uma mansão gigantesca, Ludmilla surpreende a todos com os detalhes do imóvel luxuoso em que vive com Brunna Gonçalves, sua mulher, no Rio de Janeiro, marcando a realização de um sonho. A propriedade de três andares tem muita opção de lazer, incluindo boate subterrânea, para evitar barulho, além de piscina de borda infinita. Conheça!