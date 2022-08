Festa de Viih Tube teve até máquina de sorvete e foi bem exclusiva: detalhes da Barraca do Beijo

Viih Tube comemorou os 22 anos com uma festa para ninguém colocar defeito. A influenciadora digital apostou no tema "Barraca do Beijo" para reunir os convidados, em São Paulo, com inspiração nos anos 2000. O evento durou cerca de 10 horas e teve de tudo um pouco: espaço da pegação, jogos originais, petiscos do Paris 6, espaços com led e muito mais!