Cristiano Ronaldo celebra 1º aninho da filha caçula e fãs comparam: "Sorriso do papai"

Usando as redes sociais, o astro do futebol Cristiano Ronaldo fez uma singela, mas fofa homenagem à filha caçula, Bella Esmeralda. A pequena, que é filha do jogador com Georgina Rodríguez, está completando um ano de idade, e o marco é certamente especial para os pais, que perderam o irmão gêmeo de Bella ainda no parto.