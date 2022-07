Quem é a namorada de Fernanda Souza: Duda Porto é amiga de famosos

Fernanda Souza está mais do que feliz com o seu novo amor! Na sexta-feira de carnaval (22), por meio das redes sociais, a atriz assumiu o romance com Eduarda Porto. Na publicação, Fernandinha e Duda aparecem em clima de romance: "Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou para nós. Amor é amor!", escreveu a artista na legenda.