Apresentador Luis Ricardo é casado há 31 anos e tem filha que já segue seus passos no SBT

Entre 1982 e 1989, Luis Ricardo foi o intérprete do palhaço Bozo no programa infantil exibido pelo SBT. Desde então, a emissora de Silvio Santos se transformou em uma espécie de segunda casa para o apresentador; há décadas no canal, ele já comandou várias atrações e é um rosto bem famoso entre grande público. Pouca gente conhece, no entanto, detalhes da vida pessoal do artista, que é casado há 31 anos e tem uma bela família.