Há semanas no Brasil, Coldplay vira meme na web: "Tem que cobrar imposto de renda"

Com uma maratona de mais de dez shows agendada no Brasil, o grupo britânico Coldplay está no País desde o início de março e segue com uma série de compromissos previstos para os próximos dias. Acessíveis, eles surgiram em locais improváveis pelas cidades onde se apresentaram - e, apesar do público estar adorando, a longa permanência do grupo tem gerado memes nas redes sociais.