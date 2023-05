Clara Buarque faz rara aparição ao lado da irmã mais nova: Cecília tem 16 anos

Prestigiando um evento beneficente no Rio de Janeiro, a atriz Clara Buarque fez uma rara aparição com a irmã mais nova, Cecília. As duas, que são filhas de Carlinhos Brown e Helena Buarque – e, portanto, netas de Marieta Severo e Chico Buarque – não costumam aparecer juntas publicamente, e esbanjaram simpatia ao posar para fotógrafos.