Longe dos palcos por doença rara, Céline Dion lança música para trilha de filme que estrelará

Em dezembro de 2022, a cantora Céline Dion, dona do hit “My Heart Will Go On”, se emocionou ao revelar ter sido diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida, uma doença rara e incurável que afeta especialmente a mobilidade dos pacientes. Devido ao problema, ela adiou pela segunda vez uma turnê já marcada - mas, apesar da pausa na carreira, lançou uma música nesta quarta-feira, fazendo os fãs vibrarem.