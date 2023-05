Famosos que têm casas no campo para fugir da cidade grande: são cercadas por natureza

Com a vida profissional agitada entre gravações, sessões de fotos e muito mais, estes famosos encontraram bem longe dos centros urbanos uma maneira de descansar e renovar as energias. Afinal, eles são donos de propriedades no campo que combinam conforto, requinte, sombra e água fresca de sobra em casas luxuosas com muita área verde ao redor. Confira!