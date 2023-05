Debora Ozório começou carreira de sucesso no teatro ainda bem nova: já passou pela Record

Destaque em "Terra e Paixão" com a personagem Petra, Debora Ozório tem feito grande sucesso entre o público e a crítica e, ao contrário do que muita gente imagina, não é uma atriz novata. Aos 26 anos de idade, a jovem que estreou a carreira artística no teatro já acumula quase dez trabalhos na televisão. Conheça detalhes da carreira de Debora Ozório: