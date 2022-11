Mansão luxuosa de Carlinhos Maia em SP foi avaliada em R$ 10 milhões: tem 8 banheiros

Carlinhos Maia usou as redes sociais para mostrar que adquiriu uma mansão em São Paulo, cidade que costuma visitar com frequência, para quando precisar ficar hospedado na capital. O imóvel foi avaliado em R$ 10 milhões e fica localizado no mesmo condomínio da cantora Simone — com 6 quartos e 8 banheiros. Confira detalhes!