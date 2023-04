Caco Barcellos retomou namoro após apelo viral no "Mais Você": "Preciso agradecer a Ana Maria"

Cinco meses após desabafar sobre um afastamento da namorada durante o “Mais Você” (Rede Globo), Caco Barcellos deu ótimas notícias ao participar do “Encontro”. Na época do desabafo, ele afirmou ter errado com a então namorada de anos, Carla Tilley - e agora, à apresentadora Patricia Poeta, ele revelou que o apelo de Ana Maria funcionou.