Bruna Griphao revela ser demissexual no BBB23: “Tenho que me sentir amada, respeitada”

Ainda que o termo não seja tão conhecido de forma geral, ele tem sido cada vez mais discutido e, com isso, diversos famosos já afirmaram se identificar com ele. A apresentadora Giovanna Ewbank e a cantora Iza, por exemplo, revelaram ter transado com pouquíssimas pessoas na vida, tudo pela necessidade de ter uma conexão diferenciada com alguém antes do ato sexual.