Bárbara Evans explica decisão de não colocar o sobrenome nos filhos: entregou a origem dele

Grávida de gêmeos, Bárbara Evans usou as redes sociais para rebater críticas e explicar a decisão de não colocar o seu sobrenome nos filhos, frutos do relacionamento com Gustavo Theodoro. De acordo com a modelo, Evans veio de um ex-marido de Monique Evans e, por isso, não faria sentindo repassá-lo para outras gerações da família. Entenda!