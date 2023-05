Banheiro do apartamento de Alok tem parede de vidro do chão até o teto e vista para SP

O DJ Alok vive com a esposa, Romana Novaes, e os dois filhos em um espaçoso apartamento no bairro Cidade Monções, Zona Sul de São Paulo. Avaliado em cerca de R$ 5 milhões, o duplex com área total de 370m² se destaca pelo banheiro com parede de vidro do chão ao teto e incrível vista para a capital.