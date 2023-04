Atual esposa de Bruce Willis "shippava" ator com Demi Moore antes de se relacionar com ele

Ainda que o mundo pregue a rivalidade entre ex-parceiros, a ex e a atual esposa do ator Bruce Willis se dão muito bem. Principalmente após o diagnóstico dele de demência frontotemporal, doença neurológica degenerativa sem cura, as duas estão muito unicas - e Emma Heming, com quem ele é casado, chegou a fazer um comentário fofo sobre ele e a ex, a atriz Demi Moore.