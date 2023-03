Atriz de "Daisy Jones & The Six" é brasileira e poucos sabiam: participou de "Pantera Negra"

Sucesso no Prime Vídeo, a série “Daisy Jones & The Six” tem uma brasileira no elenco: é a atriz e cantora Nabiyah Be, de 30 anos, que dá vida à cantora Simone Jackson, amiga da protagonista Daisy, interpretada por Riley Keough. Para quem não sabe, Nabiyah é filha do músico Jimmy Cliff e nasceu em Salvador (BA).