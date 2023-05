Ator que vive Cristian em "Terra e Paixão" é queridinho do elenco nos bastidores: conheça

Nascido em São Paulo, Felipe Melquiades teve de se mudar para o Rio de Janeiro para as gravações de “Terra e Paixão” (Rede Globo) e se diz contente por trazer o tema do albinismo para o horário nobre da TV. Ao defender com orgulho seu primeiro trabalho nas telinhas, o garoto afirmou: “É importante que as pessoas saibam que o albinismo não é raça ou doença, é uma alteração na quantidade de melanina”.