Separados há décadas, Antonio Fagundes e ex-mulher são muito amigos: "Para o que der e vier"

No início de 2022, Antonio Fagundes foi homenageado no programa “Faustão na Band”, e recebeu de Mara Carvalho uma linda declaração em vídeo. No depoimento, ela disse que admira o ator pela generosidade e pela responsabilidade com o palco, e concluiu: "Respeito é a palavra pra gente viver em harmonia, e a vida só vale a pena por causa disso, compartilhar coisas legais com todo mundo”.