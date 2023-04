Como está Kayky Brito 20 anos após "Chocolate com Pimenta": ator é pai e está longe da TV

O ator Kayky Brito estreou ainda criança na TV, quando participou da novela “Chiquititas” do SBT. Mas foi na Globo que ele ficou ainda mais famoso, especialmente por seus personagens em “O Beijo do Vampiro” (2002), quando viveu o adolescente Zeca, e “Chocolate com Pimenta”, onde interpretou Bernardete, filho da malvada Jezebel (Elizabeth Savalla), que foi criado como uma menina. Veja por onde o ator anda atualmente!