André Rizek exalta força de Andréia Sadi em seu aniversário com textão: "Super-heroína"

"No ar, em casa, entrevistando, no carrossel com os filhos. Não porque alguém mande – até porque ninguém manda nessa mulher –, mas porque ela ama e se orgulha de ser as muitas mulheres que é. Ama TUDO o que faz. E faz tudo com enorme amor. Sou casado com uma super-heroína. Sou a Louis Lane da relação...".