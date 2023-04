Ana Hickmann desfila após 8 anos longe das passarelas: deu show e roubou a cena

“Depois de 8 anos eu retornei às passarelas!!! Comecei a modelar aos 15 anos de idade, e hoje aos meus 42 eu tive o privilégio de desfilar pela GO Eyewear. Me deu aquele frio na barriga, mas também me fez relembrar a carreira que me lançou para o mundo”, escreveu ela na legenda de um vídeo que mostra cenas do desfile.