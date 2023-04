Gianecchini e filho de Marília Gabriela são amigos até hoje: boato nunca afetou a relação

Mais de 15 anos após o fim do relacionamento entre Gianecchini e Marília, o ator e o filho da apresentadora continuam amigos. Quando o famoso declarou publicamente em entrevista que já teve romances com homens e que não impõe limites à sua sexualidade, recebeu o apoio de Theodoro. Na ocasião, ele deu as "boas-vindas" a Gianecchini, e se mostrou respeitoso com a decisão dele de falar sobre o assunto após anos de especulação.