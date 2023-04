Cláudia Abreu não deixou novela afetar amizade com Malu Mader: quiseram criar rivalidade

Na época, especulou-se que o antagonismo entre as atrizes na novela também se estendia à vida real, afinal, as duas foram protagonistas em cena de uma das brigas mais icônicas da história da TV. No entanto, Malu Mader e Cláudia Abreu já eram amigas de longa data fora das telas - e a relação entre elas não ficou nada abalada por causa da trama.